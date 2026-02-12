Actievoerders Greenpeace bezetten hoofdgebouw Lelystad Airport

LELYSTAD (ANP) - Zeker twintig actievoerders van Greenpeace hebben donderdagochtend het hoofdgebouw van Lelystad Airport bezet, als tegengeluid op de coalitieplannen van D66, VVD en CDA om het vliegveld te gaan gebruiken voor burgerluchtvaart. Ze blijven "zo lang als nodig, tot het kabinet de plannen intrekt", aldus een woordvoerder.

Kort na het presenteren van het coalitieakkoord plakte de milieuorganisatie al bewegwijzering naar de luchthaven af om zo een streep door de plannen te zetten. Nu zijn de deuren van het hoofdgebouw met kettingen en spanbanden dichtgemaakt, ziet een ANP-fotograaf. De actievoerders in rode overalls namen daarvoor slaapzakken, matjes, rugtassen en kratten met proviand mee naar binnen.

Agenten die ter plaatse kwamen, vroegen via de intercom aan beveiliging op afstand om de deur te openen. Dat ging al niet meer door de barricade, maar de beveiliging was ook nog niet op de hoogte van de mensen binnen.