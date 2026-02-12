Defensie wil treinen kopen en ombouwen tot rijdende hospitaals

DEN HAAG (ANP) - Defensie wil treinstellen kopen om ze om te bouwen tot gewondentreinen, een soort rijdende hospitaals. Dat bevestigen ingewijden na een bericht van de Telegraaf. De aanschaf is volgens de krijgsmacht nodig om in geval van een gewapend conflict waar Nederlandse militairen bij betrokken zijn, snel gewonden te kunnen repatriëren.

Om gewonden te evacueren, worden nu ambulances en helikopters gebruikt en voor vervoer over grotere afstanden transportvliegtuigen. Maar bij een grootschalig conflict kunnen de verliezen zo hard oplopen, dat extra capaciteit nodig is. Bovendien is een luchtoverwicht dan niet vanzelfsprekend.

Vervoer over het spoor is relatief veilig en vergroot volgens Defensie de overlevingskans van gewonde militairen. De gewondentreinen moeten geschikt worden gemaakt voor het spoor in verschillende landen en op diesel kunnen rijden als de stroomvoorziening wegvalt. Een aantal van de aan te schaffen treinstellen wordt gedemonteerd en gebruikt voor reserveonderdelen.