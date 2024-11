AMSTERDAM (ANP) - Activist Frank van der Linde heeft een kort geding aangespannen tegen de noodverordening die sinds vrijdagavond in Amsterdam van kracht is. De verordening verbiedt het houden van demonstraties. Dat druist volgens Van der Linde in tegen burgerlijke vrijheden en de Grondwet, zo laat zijn advocaat weten.

De activist wil zondag om 14.00 uur op de Dam demonstreren.

Het kort geding dient zondagochtend digitaal voor de rechtbank Amsterdam.