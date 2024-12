Activisten XR betogen in eregalerij Rijksmuseum tegen sponsor ING

AMSTERDAM (ANP) - Activisten van Extinction Rebellion (XR) hebben in de eregalerij van het Rijksmuseum in Amsterdam betoogd tegen de sponsoring door ING van het museum. Dat meldt een ANP-verslaggever ter plaatse. Bij de actie, in de ruimte waar de topstukken van het museum te zien zijn, waren ook kinderen betrokken die een statement voorlazen.

De actievoerders hielden gele spandoeken omhoog met teksten als No art on a dead planet en Rijks zeg nee tegen ING. Er deden zich geen ongeregeldheden voor. De bewaking van het museum liet de actievoerders hun gang gaan.

De activisten eisten dat het museum per direct de samenwerking met ING stopt. De bank zou volgens hen jaarlijks miljarden investeren in de olie- en gasindustrie. Volgens woordvoerster van XR Josefien van Marlen kan het Rijks makkelijk een vervangende sponsor vinden voor ING. XR wil kunst "behouden voor de volgende generaties", aldus Van Marlen. Daarom waren er ook kinderen bij de actie aanwezig. De actiegroep ziet de demonstratie als vreedzaam en rustig. "We zijn hier uit liefde voor de kunst en uit liefde voor de aarde."

"Wij hebben hetzelfde doel als XR: klimaatverandering tegengaan. Alleen over de beste manier om dat te bereiken verschillen we van mening", meldt ING in een reactie op de actie van XR. "Daarom vinden wij de eisen van XR onrealistisch. Wij vinden de aanpak van XR, waarbij ze met hun acties bij het Rijksmuseum hun wil proberen op te leggen en bezoekers van het museum mogelijk tot last zijn, te ver gaan en onacceptabel. XR heeft moeite met het financieringsbeleid van ING. Dat betekent dat ze ons rechtstreeks moeten aanspreken en niet het Rijksmuseum. Wij staan ​​altijd open voor dialoog."