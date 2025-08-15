Wist je dat mensen met multiple sclerose (MS) vaak al lang voordat de diagnose wordt gesteld, waarschuwingssignalen vertonen? Nieuw onderzoek laat zien dat psychische klachten één van de vroegste aanwijzingen kunnen zijn.

Uit een grote Canadese studie blijkt dat toekomstige MS-patiënten opvallend vaak kampen met psychische problemen, zoals depressie, angst en vermoeidheid. Deze klachten ontstaan soms al 10 tot 15 jaar voor de echte MS-symptomen, zoals spierzwakte of gevoelloosheid, zich aandienen.

Welk patroon zagen de onderzoekers?

Toename in bezoeken aan huisartsen en psychiaters tot wel 15 jaar voor de diagnose.

Psychiaters worden vanaf 12 jaar voor het eerste MS-symptoom vaker bezocht.

Verschijnselen als wazig zien, pijn of vermoeidheid leiden 8 à 9 jaar van tevoren vaker tot oogarts- en neuroloogbezoek.

Vlak voor de officiële diagnose zoeken patiënten vaker spoedeisende hulp of beeldvormend onderzoek, zoals een MRI.

Waarom zijn deze signalen belangrijk? Psychische klachten kunnen wijzen op een vroege verstoring van het immuunsysteem en de bloed-hersenbarrière, die ook een rol spelen bij het ontstaan van MS. Herkenning van deze klachten in een vroeg stadium kan leiden tot eerdere diagnose en behandeling, waardoor de impact van de ziekte mogelijk kleiner wordt.

Let op: Niet iedereen met mentale klachten krijgt MS. Toch kan het in kaart brengen van deze vroege fase — de zogeheten ‘prodromale fase’ — de zorg verbeteren en snellere hulp bieden. Herken je zelf langdurige onverklaarbare vermoeidheid, stemmingsproblemen of hoofdpijn? Bespreek dit dan met je huisarts.

Tussen 2016 en 2021 steeg het aantal mensen met MS wereldwijd van 2,2 naar 2,9 miljoen. Ook in Nederland neemt het aantal diagnoses toe.