Actrice Marie Nasemann over zeven aanrandingen en het migratiedebat: “Alle daders waren blank”

Ook in Duitsland weten steeds meer mensen heel zeker dat alle ellende van buitenlanders komt. Ooit dachten Duitsers dat van joden, nu zijn het asielzoekers die het land ten gronden richten. Midden in dat migratiedebat spreekt actrice en model Marie Nasemann zich uit. “Ik kan je vertellen dat ik me al heel lang niet meer veilig voel. Ik vermijd 's avonds de metro, ga 's avonds niet meer naar parken en heb altijd mijn mobiele telefoon bij de hand.”

Ze is in totaal zeven keer het slachtoffer geweest van aanranding - allemaal op klaarlichte dag. De vrouwen om haar heen hebben minstens één zo'n verhaal te vertellen, schrijft ze - waaronder haar moeder, tantes en grootmoeders. De daders waren nooit mensen met een migratieachtergrond. “Al deze mannen waren trouwens blank.”

Ze kan niet begrijpen waarom het probleem vaak wordt gereduceerd tot huidskleur of nationaliteit. “Deze mannen zijn overal ter wereld.” Het grootste probleem zijn “gewelddadige mannen”. “Duitse vrouwen worden vermoord door Duitse mannen, vrouwen met een migratiegeschiedenis worden vermoord door mannen met een migratiegeschiedenis en het loopt allemaal door elkaar.” Dit moet volgens haar eindelijk duidelijk benoemd worden over alle partijen heen.

Dit zou zelfreflectie vereisen en er zou geen zondebok meer zijn om aan de schandpaal te nagelen, zegt Nasemann. Simpele oplossingen die als campagne op verkiezingsposters kunnen worden gezet, zijn onzin. “Er zijn geen eenvoudige oplossingen. Maar één aanpak zou zijn om ervoor te zorgen dat er genoeg therapieplaatsen zijn in Duitsland,” zegt Nasemann. Hierdoor zouden mensen met psychische problemen sneller en onbureaucratischer hulp kunnen krijgen.