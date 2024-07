Ali B veroordeeld tot 2 jaar cel

De rechtbank heeft rapper Ali B vandaag veroordeeld tot 2 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf vanwege een bewezen verkrachting in 2018 in Heilo (Naomi) en een bewezen poging tot verkrachting in 2014 in Marokko (Ellen ten Damme).

De rechtbank acht de verdachte strafbaar. Maar wat is een passende straf voor Ali B? Hij heeft een blanco strafblad, maar stak volkomen onverwacht zijn vingers in de vagina van een jonge vrouw die op dat moment kwetsbaar was. Ook probeerde hij een collega-artieste te verkrachten.

De slachtoffers vonden het vanwege Ali B's status van Bekende Nederlander moeilijk om naar buiten te treden met hun verhaal. "Dat vergt moed", vindt de rechtbank. De rechtbank zag een man die zich in het nauw gedreven voelde, maar alles ontkende. "Ali B is een uiterst dwingend persoon die geen 'nee' accepteert en uitgaat van zijn eigen visie op de zaken", zegt de rechtbank.

"De eigen seksuele behoeften van B. waren leidend. Hij had geen enkel oog voor de gevolgen voor de slachtoffers", aldus de rechter. "De slachtoffers dragen de gevolgen tot op de dag van vandaag met zich mee."

Dit zijn de feiten waarvoor hij is aangeklaagd:

Verkrachting in Marokko (2014):Zangeres Ellen ten Damme beschuldigt Ali B van verkrachting tijdens een reis naar Marokko voor het tv-programma Ali B en de Muziekkaravaan.Ten Damme verklaarde dat Ali B haar ongevraagd zoende en betastte en niet stopte ondanks haar protesten. Ten Damme heeft consistent verklaard over wat er is gebeurd, zegt de rechtbank. Ze heeft authentiek, genuanceerd en op onderdelen gedetailleerd verklaard. De argumenten die de verdediging aanvoerde om haar als onbetrouwbaar aan te merken, verwerpt de rechtbank. De rechtbank acht poging tot verkrachting bewezen. Aanranding in Amsterdam (2018):Jill Helena, een oud-kandidate van The Voice of Holland, beschuldigt Ali B van aanranding in een auto in het Amsterdamse Bos. Helena verklaarde dat ze meerdere keren zei "Ali, dit gaan we niet doen", maar uiteindelijk tegen haar wil aan zijn druk toegaf. Volgens de rechtbank zijn de verklaringen van Jill 'consistent, authentiek, gedetailleerd en voldoende specifiek'. Maar er is geen steunbewijs. De aanranding van Jill Helena is daarmee onvoldoende bewezen, ook al vindt de rechtbank haar verklaringen betrouwbaar. Vrijspraak voor de aanranding van Jill Helena. Verkrachting en aanranding in Heiloo (2018):Een derde, onbekende vrouw beschuldigt Ali B van verkrachting en aanranding in Heiloo. Een nieuwe getuige heeft verklaard dat ze de vrouw huilend aantrof, die vertelde dat ze was verkracht door Ali B. Deze getuige gaf haar een lift naar het station en adviseerde haar om iets met haar nare ervaring te doen. Haar verklaringen worden als betrouwbaar beoordeeld door de rechtbank. Ze is authentiek en gedetailleerd in haar verklaringen en spaart zichzelf niet, zegt de rechtbank, die haar betrouwbaar vindt. Naomi heeft bovendien meerdere mensen naderhand verteld wat haar was overkomen.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangegeven geen reden te hebben om te twijfelen aan de verklaringen van de vrouwen, die als betrouwbaar en consistent worden beschouwd. Ali B ontkent alle beschuldigingen en stelt dat hij nooit iets tegen iemands wil heeft gedaan, hoewel hij erkent een flirt te zijn.

Ali B was er vandaag niet bij. Advocaat Bart Swier zegt niet waar de rapper is.. Ook niet of dat in Nederland is. Ali B bracht de afgelopen 2,5 jaar veel tijd door in Dubai.