Van de Zandschulp tegen favoriet Alcaraz in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De Spaanse toptennisser Carlos Alcaraz neemt het in de eerste ronde van het ABN AMRO Open in Rotterdam op tegen de Nederlandse troef Botic van de Zandschulp. Tallon Griekspoor stuit op de Italiaan Matteo Berrettini. Dat is de uitkomst van de loting. Het hoofdtoernooi begint maandag.

Alcaraz is als nummer 3 van de wereld als eerste geplaatst in Rotterdam. De Spanjaard, viervoudig grandslamwinnaar, kreeg die positie na de afmelding van de Italiaan Jannik Sinner. De winnaar van vorig jaar besloot na zijn zege in de Australian Open rust te nemen. Van de Zandschulp is toegelaten tot het hoofdtoernooi dankzij een wildcard. Hij stuntte vorig jaar op de US Open door Alcaraz in de tweede ronde te verslaan.

Griekspoor is de hoogst geplaatste Nederlander op de wereldranglijst. Hij staat 46e. Zijn tegenstander Berrettini is de nummer 33 van de wereld. De twee speelden nog niet eerder tegen elkaar.

De als tweede geplaatste Rus Daniil Medvedev, de winnaar van het ABN AMRO Open in 2023, speelt in de eerste ronde tegen de Zwitserse routinier Stan Wawrinka, winnaar van het toernooi in 2015. De Australiër Alex de Minaur, als derde ingeschaald, treft de Belg David Goffin.