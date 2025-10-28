ECONOMIE
Actrice Prunella Scales, bekend van Fawlty Towers, overleden

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 12:11
anp281025114 1
LONDEN (ANP) - De Britse actrice Prunella Scales, vooral bekend als Sybil in de sitcom Fawlty Towers, is op 93-jarige leeftijd overleden. Volgens haar zoons overleed de actrice thuis in Londen, schrijft de BBC.
"Hoewel dementie haar dwong na een acteercarrière van bijna zeventig jaar met pensioen te gaan, bleef ze thuis wonen", schreven de zoons van de actrice in een verklaring. Scales was tientallen jaren getrouwd met Timothy West. Hij overleed in 2024.
Scales speelde in de twee reeksen van Fawlty Towers, uitgezonden in 1975 en 1979. Ze speelde de bazige vrouw van hoteleigenaar Basil Fawlty, een rol van John Cleese. Scales speelde later koningin Elizabeth II in A Question of Attribution, wat haar een BAFTA-nominatie opleverde.
