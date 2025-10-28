Rechtbank laat audiofragmenten horen in zaak-Borsato

UTRECHT (ANP) - De rechtbank in Utrecht heeft dinsdagochtend in de zedenzaak van Marco Borsato in het openbaar audio-opnames laten horen. Het zijn opnames van een gesprek dat hij in 2019 voerde met de moeder van de vrouw die hem beschuldigt van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De moeder nam het vier uur durende gesprek heimelijk op. De insteek van het gesprek was volgens Borsato het functioneren van zijn fanclub, waar de moeder tot dat moment voorzitter van was.

Tijdens het gesprek confronteerde de moeder de zanger met dagboekfragmenten van haar dochter, die toen 20 jaar oud was. In haar dagboek zou ze hebben geschreven dat ze van Borsato walgde. Volgens Borsato voelde het gesprek "als een kruisverhoor" en probeerde de moeder hem "tot een bekentenis te dwingen".