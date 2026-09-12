Adoptie wordt makkelijker voor homoseksuelen in Hongarije

BOEDAPEST (ANP/RTR) - De Hongaarse regering gaat de wetgeving wijzigen die adoptie door homoseksuelen vrijwel onmogelijk maakte, heeft premier Péter Magyar zaterdag aangekondigd.

Tot 2020 was adoptie door stellen van gelijk geslacht in Hongarije mogelijk, mits een van de partners de aanvraag als alleenstaande indiende. Eind dat jaar nam de rechtse Fidesz-partij van Magyars voorganger Viktor Orbán een wet aan, waardoor adoptieverzoeken van alleenstaanden moesten worden goedgekeurd door de minister voor Familiezaken. In de praktijk kwam dat neer op een verbod.

"We kunnen ondubbelzinnig stellen dat we dit systeem gaan veranderen: niet de minister, een politicus, zou in dit soort gevallen de beslissing moeten nemen, maar professionals die in staat zijn te beoordelen onder welke voorwaarden een jong kind een leven kan leiden dat het mogelijk maakt een gelukkig en harmonieus lid van de samenleving te worden", zei Magyar tijdens een persmoment.

Beperkingen door Orbán

Tijdens zijn zestienjarige premierschap voerde Orbán meer wetten door die de rechten van lhbti'ers in het land inperkten. Zo werd een einde gemaakt aan geslachtsverandering in officiële documenten en werd het gebruik van materiaal dat homoseksualiteit of gendertransitie zou promoten verboden op scholen.

Vlak voor de verkiezingen in april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de regering-Orbán het Europees recht schond door de toegang tot lhbti-gerelateerde informatie te verbieden of beperken. Bij het aantreden van de regering van Magyar in mei vroeg hij de Hongaren om geduld bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen gericht op de lhbti-gemeenschap.