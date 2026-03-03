ECONOMIE
Familie Lisa: 'heel pijnlijk' dat 1700 agenten in dossier keken

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 14:01
DEN HAAG (ANP) - De familie van de vermoorde 17-jarige Lisa vindt het "heel pijnlijk en moeilijk te bevatten" dat zo'n 1700 politiemedewerkers zonder goede reden in de interne systemen informatie hebben opgezocht over de gewelddadige dood van de jonge vrouw. Zij werd in augustus vermoord toen ze vanuit Amsterdam naar huis fietste.
"Politiemedewerkers leggen een eed of belofte af. Juist van hen hadden wij integriteit en uiterste zorgvuldigheid verwacht", schrijft de familie in een reactie op het nieuws. "Dat nieuwsgierigheid of andere motieven mogelijk hebben geleid tot onrechtmatige inzage in zeer vertrouwelijke gegevens, raakt ons diep. Wij vertrouwen erop dat het onderzoek zorgvuldig wordt uitgevoerd, wachten de uitkomsten af en hopen dat dit in de toekomst nooit weer gebeurt."
Minister van Justitie David van Weel (VVD) werd over de zaak geïnformeerd door de korpschef van de politie na onderzoek van het Landelijk Team Interne Onderzoeken.
De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van Lisa.
