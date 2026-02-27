Advies aan Hoge Raad om zaak Willem Engel deels opnieuw te doen

DEN HAAG (ANP) - De zaak tegen Viruswaarheid-voorman Willem Engel, die in hoger beroep is veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur voor opruiing in de coronatijd, moet deels opnieuw worden behandeld. Dat adviseert de advocaat-generaal (AG) aan de Hoge Raad.

Engel plaatste in juni 2020 een livestream op Facebook, nadat de rechter een demonstratie van Viruswaarheid had verboden. Daarin kondigde hij aan op persoonlijke titel toch te zullen demonstreren op het Malieveld in Den Haag en nodigde hij "iedereen uit te komen".

De Hoge Raad doet op 12 mei uitspraak. Als de Hoge Raad het advies volgt, gaat de zaak terug naar het hof.