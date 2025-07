Advies: gezond klimaat nodig voor gezondheid van mensen

DEN HAAG (ANP) - Klimaatverandering en luchtvervuiling vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Wie de gezondheid van mensen wil verbeteren, moet daarom ook naar het klimaat en het milieu kijken, "gezond samenleven kan alleen op een gezonde planeet", zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een advies.

De verslechtering van het klimaat leidt volgens de raad onder meer tot "hittestress, luchtwegklachten, hart- en vaatziekten, kanker en psychische aandoeningen". De onderzoekers schatten dat jaarlijks 660 mensen overlijden aan warmte, "waarvan er 250 kunnen worden toegeschreven aan klimaatverandering."

Mensen met lagere inkomens krijgen het eerst en het meest last van het veranderende klimaat, omdat zij zich niet goed kunnen beschermen tegen de veranderingen. Zo is er meer hittestress in achterstandswijken. Gebouwen vangen de warme lucht boven straat en er is nauwelijks schaduw. Overheden komen vervolgens met klimaatregels, maar die treffen de lagere inkomens naar verhouding ook harder dan anderen. Zo komen subsidies vooral bij rijken terecht, terwijl zij "ook zonder financiële steun zouden kunnen verduurzamen". Dat leidt volgens het RVS-rapport "tot groeiende ontevredenheid over het huidige beleid, waardoor het draagvlak afneemt".

De raad adviseert daarom "gezond samenleven binnen planetaire grenzen" centraal te stellen bij het maken van beleid. Eeuwenlang waren mensen bezig met groeiende welvaart, maar "nu we als samenleving op meerdere fronten tegen grenzen aanlopen en die vooruitgang in gezondheid in de toekomst gaat kantelen en juist zal afnemen, is het tijd om ons toekomstbeeld te herijken". Hoe dat precies moet "is iets om vanuit de hele samenleving in te vullen".