Onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast in noorden

HOUTEN (ANP) - De onweersbuien die zondag over Nederland trokken hebben vooral in het noorden van het land plaatselijk voor overlast gezorgd. In het Groningse Roodeschool viel in korte tijd 46 millimeter neerslag. Dat komt neer op ruim de halve maandhoeveelheid, meldt Weeronline.

Ook op andere plaatsen in het noordoosten was lokaal sprake van wateroverlast. Zo viel in Assen bijna 40 millimeter regen. Plaatselijk kwamen straten onder water te staan. Enkele huishoudens in Drenthe hadden ook te maken met wateroverlast. Ook in Friesland en Groningen zijn er meldingen van wateroverlast door stevige buien.

In andere delen van het land viel veel minder regen, maar op verschillende plaatsen werden wel zware windstoten van 75 kilometer per uur of meer gemeten. In Maastricht kwam het tot een windvlaag van 79 kilometer per uur en in het Groningse Nieuw-Beerta werd een windstoot van 75 kilometer per uur gemeten. Door de zware windstoten zijn meerdere bomen omgewaaid.