Advies: hulp aan partnerlanden is nodig voor grip op migratie

DEN HAAG (ANP) - Als Nederland migratie beter wil sturen, zal meer dan nu moeten worden ingezet op partnerschappen met landen van buiten de EU. Die samenwerkingen moeten dan ook voor de partnerlanden voordelig zijn. Dat stellen de Adviesraad Migratie (AM) en de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in een advies.

"Nederland en de Europese Unie moeten meer bieden dan afspraken over terugkeer van migranten of grensbewaking", betogen de adviesraden." Zonder overeenkomsten over arbeidsmigratie, economische samenwerking en respect voor mensenrechten zullen migratieafspraken niet werken", zo is te lezen in het advies.

Nederland moet de belangen van landen in Afrika en het Midden-Oosten serieus meenemen. "Nederland vraagt deze landen om mee te werken aan terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers, grensbewaking en opvang in de regio. Daar moeten meer voordelen tegenover staan dan nu het geval is, zoals economische investeringen, handel en mogelijkheden voor legale (arbeids- of studie-)migratie naar Nederland", aldus de adviesraden.

Internationale verdragen

De raden benadrukken dat rechten van migranten in partnerschappen altijd moeten worden gewaarborgd door internationale verdragen. "Ook is bescherming van de rechten van migranten essentieel voor maatschappelijk draagvlak, zowel daar als hier. Zonder bescherming van de rechten van migranten werken de afspraken niet."

De adviesraden pleiten verder nog voor meer Europese samenwerking en een grotere rol voor regionale organisaties zoals de Afrikaanse Unie. Ook bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en diasporagemeenschappen zouden volgens hen nadrukkelijk betrokken moeten worden bij de ontwikkeling van migratiepartnerschappen.

Het rapport wordt maandagochtend aangeboden aan minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie.