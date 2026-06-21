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Iraanse media: Iran verlaat gesprekslocatie na dreigement Trump

Samenleving
door anp
zondag, 21 juni 2026 om 19:10
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LUZERN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Iraanse delegatie heeft in Zwitserland de locatie van de onderhandelingen met de Verenigde Staten verlaten, melden Iraanse persbureaus Tasnim en Fars op basis van bronnen. De Iraniërs zouden zijn vertrokken uit protest tegen het dreigement dat de Amerikaanse president Donald Trump tijdens de gesprekken uitte om Iran opnieuw aan te vallen.
Trump schreef op Truth Social dat Iran het Libanese Hezbollah in bedwang zou moeten houden en dat hij Iran anders weer zou aanvallen. Israël heeft Hezbollah beschuldigd van schendingen van een bestand, maar volgens Hezbollah is het juist Israël dat de afspraken negeert door door te gaan met grootschalige aanvallen op het zuiden van Libanon.
Een einde aan de Israëlische aanvallen is een harde eis voor Iran in de deal met de VS. Trump draait die eis nu om door naar Hezbollah te wijzen.
Het Iraanse onderhandelingsteam benadrukte tegen staatsmedia dat er niet over andere zaken kan worden onderhandeld zolang het geweld in Libanon aanhoudt.
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