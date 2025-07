Advies: huurbeleid versimpelen, minder belastingvoordeel koophuis

DEN HAAG (ANP) - Het huurbeleid moet een stuk eenvoudiger en de overheid moet minder belastingvoordelen geven aan huizeneigenaren. Dat staat in een breed onderzoek door ambtenaren naar de huursector. Woonminister Mona Keijzer (BBB) heeft dit zogeheten Interdepartementale Beleidsonderzoek met adviezen over het huurbeleid naar de Tweede Kamer gestuurd.

Er zijn nu verschillende regels voor sociale huur, middenhuur en de vrije sector. Die moeten gelijkgetrokken worden, luidt het advies. Ook moet er een lijn getrokken worden in de jaarlijkse huurverhoging. Woningzoekenden moeten geholpen worden via een landelijk verdeelsysteem, dat bestaat nu alleen op regionaal niveau.

Tegelijk wordt het kopen van een huis bovenmatig gestimuleerd, zien de onderzoekers. Dat is niet altijd effectief, bijvoorbeeld in het geval van de hypotheekrenteaftrek. Private verhuurders betalen meer belasting dan mensen die zelf in het huis wonen waarvan ze eigenaar zijn. De overheid zou juist private huur aantrekkelijker moeten maken.