Meer bescherming voor zzp'er met uurtarief onder de 36 euro

DEN HAAG (ANP) - Zelfstandigen die voor minder dan 36 euro per uur werken, kunnen vanaf medio volgend jaar makkelijker afdwingen dat zij als werknemer worden behandeld. Dat staat in een wetsvoorstel dat demissionair minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, NSC) heeft ingediend bij de Tweede Kamer.

In de voorgestelde Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) staan criteria om te beoordelen of iemand bepaald werk als zelfstandige mag doen, of alleen als werknemer. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken of er sprake is van aansturing, van ondernemersrisico, en dus ook naar het loon dat betaald wordt.

Een zzp'er die minder dan 36 euro per uur verdient, kan straks eisen dat zijn baas hem als werknemer behandelt, met alle voordelen die daarbij horen, zoals loondoorbetaling bij ziekte, ontslagbescherming en afdracht van sociale premies. Het is dan aan de werkgever om aan te tonen dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid.