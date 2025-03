Advies: invloed Laurentien bij toeslagenstichting nog te groot

DEN HAAG (ANP) - Prinses Laurentien heeft nog altijd een "belangrijke, zo niet doorslaggevende invloed" binnen de mede door haar opgerichte Stichting (Gelijk)waardig Herstel, die gedupeerden van het toeslagenschandaal bijstaat. Dat staat in een advies van advocatenkantoor NautaDutilh, dat staatssecretaris Sandra Palmen (Toeslagen) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Laurentien legde vorig jaar het voorzitterschap van SGH neer, nadat bij het toeslagenherstel betrokken ambtenaren hadden geklaagd over haar gedrag. Nu de stichting een grotere rol krijgt bij de compensatie van gedupeerden, is NautaDutilh gevraagd te kijken of de aansturing van, en het toezicht op de stichting goed genoeg geregeld zijn.

Mede door de nog altijd diepe betrokkenheid van Laurentien bij de dagelijkse gang van zaken, voldoet de governance bij SGH niet aan de eisen, concludeert NautaDutilh. Zij zou beter een "ambassadeursrol" kunnen krijgen, "zonder daaraan verbonden formele of feitelijke zeggenschap".