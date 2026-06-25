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Advies om evenementen in regio Amsterdam te cancelen om code rood

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 22:50
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AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse veiligheidsregio adviseert organisatoren van evenementen in de regio om die vrijdag af te gelasten in verband met de verwachte extreme hitte. Dat meldt een woordvoerder namens de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, waaronder behalve Amsterdam ook Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn vallen.
De woordvoerder laat weten dat vrijdag ongeveer zestig evenementen gepland staan, "die we vragen het dringende advies op te volgen". Die verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de organisatoren en bezoekers.
Vrijdag geldt in het grootste deel van het land code rood, omdat extreme hitte wordt verwacht. Donderdagavond zijn de verschillende hulpdiensten van de veiligheidsregio bij elkaar gekomen om de situatie te bespreken. Daaruit is het advies over evenementen gekomen, bedoeld om de hulpdiensten beschikbaar te houden en in verband met de veiligheid van de bezoekers.
Meer informatie over de zestig evenementen heeft de woordvoerder niet.
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