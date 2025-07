Advies: Universiteit Leiden moet uitwisseling met Israël stoppen

LEIDEN (ANP) - De Universiteit Leiden zou de uitwisseling van studenten met twee universiteiten in Israël moeten opschorten. Ook moeten er voorlopig geen nieuwe uitwisselingen worden aangegaan. Dat adviseert een commissie die is opgezet door de oudste universiteit van Nederland. Over andere samenwerkingen spreekt de commissie zich later uit.

De Hebrew University in Jeruzalem en de Tel Aviv University zijn volgens het advies "mogelijk betrokken bij mensenrechtenschendingen", doordat ze banden hebben met het Israëlische leger. Als de uitwisselingen worden voortgezet, zou dit de Universiteit Leiden in een "moreel onzekere positie brengen".

Het advies gaat alleen over de officiële uitwisselingen van de ene universiteit naar de andere. "Individuele studenten en medewerkers uit Israël die naar de Universiteit Leiden willen komen, zijn en blijven welkom", benadrukt de Universiteit Leiden.

Rector magnificus Hester Bijl wil zo snel mogelijk een besluit nemen.