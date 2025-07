Zelensky na overleg met Amerikaanse gezant: productief gesprek

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt een "productief gesprek" te hebben gevoerd met Keith Kellogg, de Amerikaanse gezant voor Oekraïne. Ze hadden het over "het pad naar vrede" en de inspanningen daarvoor, aldus Zelensky op sociale media.

Het overleg ging over onder meer het versterken van de Oekraïense luchtverdediging, de gezamenlijke productie en aanschaf van verdedigingswapens in samenwerking met Europa en sancties tegen Rusland en landen "die Rusland helpen". "We hopen op Amerikaans leiderschap, aangezien het duidelijk is dat Moskou niet zal stoppen tenzij zijn onredelijke ambities worden beteugeld door kracht", voegt Zelensky eraan toe.

Kellogg arriveerde maandag in Kyiv en wil een week in Oekraïne blijven. De ontmoeting met Zelensky komt op dezelfde dag als een aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump. Die komt maandag naar eigen zeggen met een "belangrijke verklaring" over Rusland.