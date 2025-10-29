ECONOMIE
Advies: verklein bosbrandrisico met maatregelen in de natuur zelf

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 10:10
anp291025134 1
KOPENHAGEN (ANP) - Het verkleinen van de kans op bosbranden is niet alleen een kwestie van de brandweer meer middelen geven. Oplossingen moeten veel meer in de natuur zelf worden gezocht, stelt het Europees Milieuagentschap (EEA). "Als er niet meer aandacht komt voor preventie en herstelmaatregelen, zal brandmanagement steeds moeilijker worden in een veranderend klimaat", waarschuwt het agentschap.
Door klimaatverandering neemt het aantal natuurbranden toe, vooral in de zomer. Waar dat eerst vooral in Zuid-Europa een probleem was, krijgen de laatste jaren ook noordelijker gelegen landen, waaronder Nederland, er regelmatig mee te maken. Dat valt niet alleen op te lossen door betere brandbestrijding, zegt het EEA.
Natuurlijke oplossingen lopen sterk uiteen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het aanplanten van meer verschillende bomen- en plantensoorten, wat het bos gezonder maakt en beter bestand tegen brand. Ook een beter beheer van de "brandstof" in de natuur is volgens het agentschap belangrijk.
