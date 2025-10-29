Tsjechische verkiezingswinnaar Babiš sluit coalitieakkoord

PRAAG (ANP/RTR) - De partij van de Tsjechische verkiezingswinnaar en oud-premier Andrej Babiš tekent maandag een coalitieakkoord met de euroceptische motoristenpartij en het uiterst rechtse Vrijheid en Directe Democratie (SPD). Dat meldt Babiš in een video op X.

De rechtspopulistische ANO werkt met de SPD en Motoristen voor Zichzelf aan het terugbrengen van onder meer de steun aan Oekraïne, het migratiecijfer en het afzwakken van klimaatbeleid. Babiš hoopt zijn regering medio december rond te hebben.

ANO haalde in de verkiezingen van begin oktober circa een derde van de stemmen. Zijn coalitiegenoten SPD en Motoristen haalden respectievelijk 8 en 7 procent van de stemmen. Daarmee hebben de drie een krappe meerderheid in het parlement.

Babiš' verkiezingswinst wordt nauwgezet gevolgd binnen Europa. Brussel vreest dat Babiš, een zelfverklaard aanhanger van de Amerikaanse president Donald Trump, een bondgenootschap aangaat met andere eurosceptici binnen Europa.