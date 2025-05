Adviescollege velt negatief oordeel over huurbevriezing

DEN HAAG (ANP) - Dien het wetsvoorstel over het bevriezen van de sociale huren niet in, oordeelt het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). In een haastig opgesteld advies aan woonminister Mona Keijzer (BBB) schrijft het adviescollege onder meer dat de noodzaak van de ingreep niet duidelijk is.

Keijzer moet volgens het adviesorgaan duidelijk maken hoe groot het probleem van gestegen huren is en in hoeverre haar wet dit probleem oplost. Ook moet de minister uitleggen wat de gevolgen zijn voor de bouw van nieuwe woningen en de verduurzaming van bestaande woningen.

De coalitie heeft het kabinet de opdracht gegeven de sociale huren te bevriezen. Uit het wetsvoorstel dat Keijzer daarop heeft gemaakt, blijkt volgens ATR niet welke andere opties de minister heeft overwogen.

'Beperkte compensatie'

ATR is het met de woningcorporaties eens dat de 1,1 miljard euro die de coalitie tegenover de gemiste huurinkomsten zet "slechts een beperkte compensatie" is. Volgens Keijzer staat in het wetsvoorstel nog niets over compensatie. ATR vindt dat daar snel duidelijkheid over moet komen.

ATR kijkt onder meer of de kosten van nieuwe regels goed zijn onderbouwd en of er simpelere alternatieven zijn. Het adviescollege heeft deze keer ook kritiek op het proces. Zo vindt ATR dat de wet niet zorgvuldig is voorbereid, onder meer omdat het kabinet niet om openbare feedback heeft gevraagd. "Tot zijn spijt" merkt het college op dat de ministerraad al een besluit over de wet heeft genomen zonder zijn adviezen mee te nemen.

Open einde

Vrijdag na de ministerraad benadrukte Keijzer dat haar wetsvoorstel nog niet definitief is. "Alles staat open voor discussie."