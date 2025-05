Van Hijum dient wetsvoorstel in voor meer zekerheid flexwerkers

DEN HAAG (ANP) - Minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, NSC) heeft het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat flexwerkers meer zekerheid moet bieden. Dit plan, dat in gang is gezet door zijn voorganger Karien van Gennip (CDA), kan daarom binnenkort worden behandeld in de Tweede en Eerste Kamer.

De nieuwe regels moeten uitzendkrachten ten minste even goede arbeidsvoorwaarden geven als reguliere werknemers. De periode waarin uitzendkrachten elke dag kunnen worden ontslagen en niet weten hoeveel uren ze mogen werken, wordt bovendien verkort van anderhalf naar één jaar.

Ook moet de nieuwe wet ervoor zorgen dat werknemers na een tijdelijk contract eerder een vast contract krijgen. In de huidige wet staat dat werknemers na drie tijdelijke contracten zes maanden geen tijdelijk contract mogen krijgen van een werkgever. Die termijn wordt opgerekt naar vijf jaar, om te voorkomen dat werknemers keer na keer tijdelijke contracten krijgen.