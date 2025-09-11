Adviesraad bezorgd over democratie: betrokkenheid burger nodig

DEN HAAG (ANP) - Burgers moeten meer betrokken worden bij besluitvorming en het werk van de overheid om de democratie in Nederland te versterken, stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Burgers moeten het idee hebben dat naar hen wordt geluisterd en dat ze iets in te brengen hebben. Tegelijkertijd moet de overheid niet altijd toegeven aan druk vanuit de samenleving.

Veel burgers hebben volgens de ROB het idee dat de overheid geen antwoord geeft. Daardoor voelen mensen zich niet betrokken. De overheid moet volgens de adviesraad burgers meer mogelijkheden geven om mee te doen aan de democratie, onder meer door duidelijk te maken hoe en waar mensen hun mening kunnen geven. Als mensen het idee hebben dat ze worden gehoord, doen ze ook meer mee aan de democratie.

Om goed mee te kunnen doen, is het belangrijk dat mensen burgerschapsvaardigheden ontwikkelen, aldus de raad. "Hoe je meedoet, wat je rechten en plichten zijn en hoe je respectvol met anderen omgaat. Als burgers deze vaardigheden ontwikkelen, wordt onze democratie sterker."

Voor de overheid is het belangrijk om open te staan voor wat mensen zeggen, maar niet direct de oren te laten hangen naar wat het hardst wordt geroepen. Daarom is het volgens de ROB belangrijk dat de overheid duidelijk en transparant communiceert over hoe besluiten worden genomen.