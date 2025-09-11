ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gouverneur Utah: autoriteiten gaan uit van één dader moord Kirk

Samenleving
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 3:12
anp110925008 1
OREM (ANP) - Volgens de gouverneur van Utah, Spencer Cox, gaan de autoriteiten ervan uit dat er slechts één persoon betrokken was bij de dodelijke schietpartij op Charlie Kirk op een universiteitscampus in Utah.
"Op dit moment is er geen informatie die erop wijst dat er een tweede persoon bij betrokken zou zijn", zei Cox tijdens een persconferentie.
De politie is "actief op zoek" naar mensen die mogelijk meer informatie hebben over de schietpartij, aldus Cox. De FBI heeft een digitale tiplijn opgezet om meer informatie te verzamelen over de schietpartij.
Cox en de directeur van de FBI, Kash Patel, hebben aangegeven dat een verdachte van de moord op Kirk is aangehouden.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534884181

Zo lees je verwijderde WhatsApp-berichten van anderen terug

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

generated-image (15)

Rusland verliest de oorlog – maar niet van Oekraïne

e63ab28b-8d38-3652-8b53-81ac8389dd8d

Kevin en zijn hond staan oog in oog met 'speelse' wolf: “Je moet laten zien dat je gevaarlijk bent”

ANP-523572372

Waarom hebben wasmachines een raampje en vaatwassers niet?

generated-image (13)

Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

Loading