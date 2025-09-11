Gouverneur Utah: autoriteiten gaan uit van één dader moord Kirk

OREM (ANP) - Volgens de gouverneur van Utah, Spencer Cox, gaan de autoriteiten ervan uit dat er slechts één persoon betrokken was bij de dodelijke schietpartij op Charlie Kirk op een universiteitscampus in Utah.

"Op dit moment is er geen informatie die erop wijst dat er een tweede persoon bij betrokken zou zijn", zei Cox tijdens een persconferentie.

De politie is "actief op zoek" naar mensen die mogelijk meer informatie hebben over de schietpartij, aldus Cox. De FBI heeft een digitale tiplijn opgezet om meer informatie te verzamelen over de schietpartij.

Cox en de directeur van de FBI, Kash Patel, hebben aangegeven dat een verdachte van de moord op Kirk is aangehouden.