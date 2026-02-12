ECONOMIE
Schoof voelt weemoed bij laatste EU-bijeenkomst

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 12:18
anp120226131 1
RIJKHOVEN (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof voelt "een tikje weemoed" bij zijn laatste EU-evenement. Hij is donderdag op het Vlaamse kasteel Alden Biesen voor een heidag en overleg met de andere EU-leiders over de economie.
"Ik ga het absoluut missen, maar daar heb ik nooit een geheim van gemaakt", aldus Schoof. "Ik had graag nog door willen gaan. Maar het is wat het is. Er is een opvolger. En ik ben ervan overtuigd dat Rob Jetten met hetzelfde enthousiasme zal handelen in Brussel als ik dat heb gedaan."
Hij verwacht "absoluut" nog contact te hebben met enkele EU-leiders na zijn vertrek als premier. "Sowieso met Bart De Wever van België en Luc Frieden van Luxemburg. Maar ook met Friedrich Merz van Duitsland en met Donald Tusk van Polen niet te vergeten. Er zijn echt een aantal mensen met wie je een goede klik hebt."
Schoof ziet veel van zijn Europese collega's vrijdag weer op de veiligheidsconferentie in München, maar dat is geen EU-bijeenkomst.
