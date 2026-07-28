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Buitenlandministers Oekraïne en Iran bellen na incident met schip

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 20:03
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KYIV (ANP) - De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha zegt een "openhartig" gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Abbas Araghchi. Dat gesprek volgde op een boze reactie vanuit Iran nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee. Daarbij zou een Iraniër zijn omgekomen.
Minstens een andere persoon raakte volgens Iran gewond. Het land noemde de aanval een daad van agressie en dreigde met een reactie te komen.
"Diplomatie draait om directe gesprekken, ook wanneer het moeilijk is", schrijft Sybiha op X. "Ik heb benadrukt dat het ons doel is om onnodige escalatie te voorkomen." Ook Araghchi maakte melding van het telefoongesprek op sociale media, maar hij vermeldde daar niet bij wat er is besproken.
Volgens Sybiha is het doel van Oekraïne alleen om de Russische agressie, "wat de hoofdoorzaak is van alle incidenten", tegen te gaan. Hij zou hebben gezegd dat alle steun aan Rusland moet stoppen. Iran geldt als bondgenoot van Rusland.
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