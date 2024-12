Eerste mensen melden zich bij Tarwekamp om spullen op te halen

DEN HAAG (ANP) - De eerste bewoners en ondernemers hebben zich maandagmiddag aan de Tarwekamp gemeld om daar spullen uit de panden te halen, ziet een ANP-verslaggeefster ter plaatse. Ze krijgen te horen dat ze om 16.00 uur onder begeleiding naar binnen mogen.

Een van de bewoners van de huizen die rondom de verwoeste panden staan, zegt dat ze zaterdagochtend na de klap direct uit bed is gesprongen. In haar huis zijn de ruiten gesprongen en er zit een scheur in het plafond. Ze heeft zelf alternatief onderdak geregeld. Ook is haar auto total loss. De eigenaar van een bouwbedrijf vertelt dat zijn organisatie "precies naast" de panden zit waar de explosie was. "Alles is kapot", weet hij van foto's. Maandagmiddag ziet hij het pand voor het eerst, vertelt hij zichtbaar geëmotioneerd.

Aan de Tarwekamp is zaterdagochtend vroeg na meerdere explosies een aantal panden volledig ingestort. Reddingswerkers hebben zes lichamen geborgen, waarvan het laatste in de nacht van zondag op maandag. Vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Eerder op de middag was te zien hoe vier mensen met koffers en tassen uit de portiekflat kwamen. De veiligheidsregio meldde toen al dat bewoners van elf huizen hun woning in mogen om spullen op te halen.