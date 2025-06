Advocaat EU-hof ziet Hongaarse wet in strijd met Europese rechten

LUXEMBURG (ANP) - Hongarije heeft inbreuk gemaakt op de rechten van de Europese Unie met een wet die de toegang tot lhbti-content verbiedt of beperkt. Dat concludeert de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in een zaak die is aangespannen door de Europese Commissie.

De wet stelt dat minderjarigen niet blootgesteld moeten worden aan pedofilie, maar dat resulteert in het verbieden van het promoten en afbeelden van lhbti'ers. Volgens de Commissie is dat in strijd met artikel 2 van het Verdrag van de Europese Unie, waarin lidstaten beloofd hebben de rechten van minderheden te beschermen. Daarop is de Commissie naar het hof gestapt.

Het gaat hierbij niet om een uitspraak, maar meestal worden de conclusies van de advocaat-generaal overgenomen door de rechters van het hof. Een definitieve uitspraak wordt in het najaar verwacht.