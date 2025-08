Advocaat kroongetuige: waanzin dat veiligheid niet geregeld is

BREDA (ANP) - Het is "waanzin" dat de veiligheid rond Marengo-kroongetuige Nabil B. "nog steeds niet" goed geregeld is. Dat zegt zijn advocaat Peter Schouten in reactie op berichtgeving van Het Parool. De krant schrijft dat er grote zorgen zijn in de familie van B. nu hij binnenkort vrijkomt. Er is vrees dat vanuit de onderwereld via die naasten pogingen zullen worden ondernomen om B.'s verblijfplaats te achterhalen, hoewel zij niet zullen weten waar hij is.

"Het gaat om veiligheid, veiligheid, veiligheid", zegt Schouten. "Ik ben al jaren verbijsterd dat het Openbaar Ministerie dit niet lijkt te begrijpen." Het lijkt er volgens de advocaat op dat er niet geleerd is van het zeer kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat in maart 2023 verscheen. Daarin stond dat er grote veiligheidsfouten zijn gemaakt rond de drie moorden die tijdens het Marengo-proces zijn gepleegd: die op de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van de kroongetuige.