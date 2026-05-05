Advocaat: Nobelprijswinnaar Mohammadi 'tussen leven en dood'

TEHERAN (ANP/AFP) - De gevangengenomen Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi vecht voor haar leven, zeggen haar aanhangers. Ze ligt al vijf dagen met een hartaandoening in het ziekenhuis.

"We vechten nu niet alleen voor de vrijheid van Narges, we vechten ook zodat haar hart kan blijven kloppen", zei haar advocaat in Parijs, Chirinne Ardakani, op een persconferentie. Ze zei dat Mohammadi, die al langere tijd met een slechte gezondheid kampt, nu "tussen leven en dood" verkeert.

Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran en voor haar inzet voor mensenrechten. Ze werd meermaals veroordeeld. In februari kreeg ze celstraffen opgelegd voor samenzwering en medeplichtigheid aan het plegen van misdrijven en voor propagandistische activiteiten.