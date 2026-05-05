Politie vindt hotelmanager in 5 meter lange krokodil ...en 6 paar schoenen

De politie heeft een vermiste hotelmanager aangetroffen in de maag van een circa vijf meter lange krokodil . De vondst werd gedaan nadat lokale bewoners melding maakten van een opvallend groot en agressief dier in de omgeving van het hotel.

Ook zes paar schoenen aangetroffen in maag van dier

Het slachtoffer, dat sinds enkele dagen werd vermist, werd geïdentificeerd na onderzoek door forensische specialisten. In de maag van de krokodil werden daarnaast ook zes paar schoenen aangetroffen, wat volgens onderzoekers mogelijk wijst op eerdere aanvallen.

Autoriteiten starten onderzoek naar toedracht

De krokodil werd door autoriteiten gevangen en onderzocht nadat zoekteams het dier als mogelijke oorzaak van de verdwijning hadden aangemerkt. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor betrokkenheid van derden.

Wel wordt onderzocht hoe het slachtoffer in contact is gekomen met het dier. Het hotel ligt nabij een gebied waar vaker krokodillen worden gesignaleerd, maar incidenten van deze omvang zijn zeldzaam.

Veiligheidsmaatregelen

Lokale autoriteiten hebben bewoners en toeristen opgeroepen extra voorzichtig te zijn in de omgeving en waarschuwingsborden geplaatst. Ook wordt overwogen om aanvullende maatregelen te nemen om mens en dier beter van elkaar te scheiden.