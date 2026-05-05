Politie vindt hotelmanager in 5 meter lange krokodil ...en 6 paar schoenen

dieren
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 05 mei 2026 om 6:10
De politie heeft een vermiste hotelmanager aangetroffen in de maag van een circa vijf meter lange krokodil. De vondst werd gedaan nadat lokale bewoners melding maakten van een opvallend groot en agressief dier in de omgeving van het hotel.

Ook zes paar schoenen aangetroffen in maag van dier

Het slachtoffer, dat sinds enkele dagen werd vermist, werd geïdentificeerd na onderzoek door forensische specialisten. In de maag van de krokodil werden daarnaast ook zes paar schoenen aangetroffen, wat volgens onderzoekers mogelijk wijst op eerdere aanvallen.

Autoriteiten starten onderzoek naar toedracht

De krokodil werd door autoriteiten gevangen en onderzocht nadat zoekteams het dier als mogelijke oorzaak van de verdwijning hadden aangemerkt. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor betrokkenheid van derden.
Wel wordt onderzocht hoe het slachtoffer in contact is gekomen met het dier. Het hotel ligt nabij een gebied waar vaker krokodillen worden gesignaleerd, maar incidenten van deze omvang zijn zeldzaam.

Veiligheidsmaatregelen

Lokale autoriteiten hebben bewoners en toeristen opgeroepen extra voorzichtig te zijn in de omgeving en waarschuwingsborden geplaatst. Ook wordt overwogen om aanvullende maatregelen te nemen om mens en dier beter van elkaar te scheiden.
De vondst heeft geleid tot grote onrust in de regio, waar krokodillen normaal gesproken op afstand van bewoonde gebieden blijven.

Is een thuisbatterij nu eindelijk rendabel in Nederland?

Wereldreis op motor eindigt in nachtmerrie: Brits stel moet tien jaar brommen in Iran

Kremlin scherpt beveiliging Poetin aan uit vrees voor aanslag en coup

Amsterdam stikt van de ratten. Vergroot dat het risico op het Hantavirus?

Minder zweten, meer spierkracht: dé fitnesshack die je nog niet kende

Mannen en vrouwen gaan allebei vreemd, maar ze doen het vaak om andere redenen en beleven het anders

