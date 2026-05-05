Waarom automobilisten hun autosleutels in aluminiumfolie wikkelen

Steeds meer automobilisten pakken hun keyless‑autosleutels in aluminiumfolie. Dat klinkt complotterig, maar het heeft een heel concrete aanleiding: een stille vorm van autodiefstal waarbij dieven je auto in enkele seconden meenemen, zonder ruit in te slaan.

Moderne auto’s met keyless entry werken met een radiosignaal tussen sleutel en auto. Zolang de auto denkt dat de sleutel in de buurt is, gaan de deuren open en kun je starten. Criminelen maken daar gebruik van met zogeheten relay‑aanvallen: met twee elektronische kastjes vangen ze het signaal van de sleutel in huis op en sturen het versterkt door naar de auto, die zich gedraagt alsof de echte sleutel gewoon naast de deur ligt. Het resultaat: een auto die ’s nachts ongemerkt van de oprit verdwijnt.

Aluminiumfolie geldt daarbij als low‑tech bescherming. Door de sleutel volledig in folie te wikkelen, scherm je het signaal af, waardoor het veel moeilijker is om dat op afstand op te pikken. In feite bouw je een geïmproviseerde Faraday‑kooi om je sleutel heen. Dat is goedkoop en eenvoudig, maar niet ideaal: de folie moet echt goed sluiten, scheurt snel en is onhandig in dagelijks gebruik.