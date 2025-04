AMSTERDAM (ANP) - De donderdag gearresteerde advocaat van Ridouan Taghi blijft de komende twee weken in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag beslist. Advocaat Vito Shukrula wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van zijn cliënt Taghi.

Shukrula (36) werd opgepakt na een bezoek aan zijn cliënt Taghi in de EBI in Vught. Hij is de derde advocaat van Taghi die is opgepakt.