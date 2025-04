Volleyballers Andringa, Van Garderen en Ter Maat weg bij Oranje

DEN HAAG (ANP) - Volleyballers Robbert Andringa, Maarten van Garderen en Wouter Ter Maat hebben hun laatste wedstrijd voor de nationale ploeg gespeeld. Ze hebben besloten hun interlandloopbaan te beëindigen.

Het drietal leverde een aandeel in de opmars van Oranje op de wereldranglijst. Nederland was in 2013 de mondiale nummer 36 en is nu de nummer 13 van de mondiale lijst.

"Robbert, Maarten en Wouter hebben zich lang en met veel commitment ingezet voor het nationale team en bijgedragen aan de ontwikkeling van het Nederlands team tot het niveau waar de ploeg nu is", reageert technisch directeur Heleen Crielaard van de volleybalbond. "Uiteindelijk is een afscheid als speler altijd onvermijdelijk. Dat internationals na zo'n lange periode en na een olympische cyclus die keuze maken, is ook begrijpelijk. Maar voor het nationale team houdt het niet op. Met onze nieuwe bondscoach Joel Banks kijken we vooruit en gaan bouwen aan een vernieuwd team. Dat heeft nu de hoogste prioriteit."