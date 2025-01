Advocaat toeslagenouders: advies over herstel biedt perspectief

DEN HAAG (ANP) - Het advies over de hersteloperatie van het toeslagenschandaal is goed en biedt perspectief op verbetering, maar laat ook nog veel open waarover de politiek keuzes moet maken. Dat zegt advocaat Eva González Pérez, die veel slachtoffers van de affaire over de kinderopvangtoeslag heeft bijgestaan. Volgens haar bevestigt het advies dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) "juridisch onder de maat" presteert en daarom mogen "gevolgen op die afdeling niet uitblijven".

Pérez reageert op de bevindingen van een commissie onder leiding van oud-Kamerlid Chris van Dam, die een spoedadvies heeft uitgebracht omdat de compensatie van gedupeerden volledig is vastgelopen. "Het advies van de commissie-Van Dam raakt de kern van wat wij als advocaten al jaren bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) tevergeefs hebben aangekaart en wat kan worden verbeterd", aldus de advocaat. "Ik ben blij dat de commissie helder is over de juridische onvoldoende die de UHT krijgt."