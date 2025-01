Partijen vallen D66 aan om halvering veestapel

DEN HAAG (ANP) - D66 heeft donderdag in een landbouwdebat kritiek gekregen van BBB, ChristenUnie en SGP op het standpunt dat de veestapel gehalveerd moet worden. Toen de rechter woensdag bepaalde dat de staat wettelijke stikstofdoelen voor eind 2030 moet halen, reageerde D66-leider Rob Jetten dat halveren van de veestapel "onvermijdelijk" is.

Halveren is niet per se nodig als de politiek inzet op innovatie, krimp en extensiveren, reageerde Pieter Grinwis (ChristenUnie). "Waarom dan toch deze polariserende opmerking?" BBB-leider Caroline van der Plas sloot zich daarbij aan, en vroeg D66 om "constructief mee te denken en niet met dit soort uitspraken komen, wat de boer nog meer de ellende in drukt". André Flach (SGP) vroeg zich af of de veestapel halveren voor D66 een middel tot een doel is, of een doel op zich.

De veestapel halveren is geen doel op zich, reageerde D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt. "Absoluut niet. Maar we moeten met elkaar concluderen dat de tijd tikt. De rechter heeft gezegd dat we tot 2030 hebben. Iedere dag die we langer wachten, komt gedwongen uitkoop dichterbij." Om dat te voorkomen zijn "serieuze maatregelen" nodig. "En een flinke krimp van de veestapel, inderdaad halvering, ik denk dat dat erbij hoort."