Advocaat van S10 en moeder vraagt om verplichte opkomst verdachte

Zangeres S10 en haar moeder willen dat de 23-jarige man uit Hoorn, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van hun tweelingbroer en zoon, op maandag 1 september verplicht verschijnt in de rechtbank in Haarlem. "De nabestaanden achten het onwenselijk en zelfs onverteerbaar dat deze zitting zonder aanwezigheid van de verdachte zou plaatsvinden", schrijft slachtofferadvocaat Sébas Diekstra in zijn verzoek aan de rechtbank Noord-Holland.

"Zij willen bovendien kunnen zien wie verdacht wordt van het doden van hun zoon en broer. Mede omdat het gaat om een strafproces waarin hij als verdachte terechtstaat voor dit levensdelict, achten zij zijn aanwezigheid bij deze eerste zitting noodzakelijk." De rechtbank moet nog over het verzoek beslissen, zegt een woordvoerster.

Op 16 april werd de tweelingbroer van Stien den Hollander, zoals de zangeres echt heet, zwaargewond gevonden op het dak van een garage onderaan een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam. Op 19 juni overleed hij aan zijn verwondingen.