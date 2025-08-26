ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Advocaat van S10 en moeder vraagt om verplichte opkomst verdachte

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 18:04
bijgewerkt om dinsdag, 26 augustus 2025 om 18:22
anp260825167 1
Zangeres S10 en haar moeder willen dat de 23-jarige man uit Hoorn, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van hun tweelingbroer en zoon, op maandag 1 september verplicht verschijnt in de rechtbank in Haarlem. "De nabestaanden achten het onwenselijk en zelfs onverteerbaar dat deze zitting zonder aanwezigheid van de verdachte zou plaatsvinden", schrijft slachtofferadvocaat Sébas Diekstra in zijn verzoek aan de rechtbank Noord-Holland.
"Zij willen bovendien kunnen zien wie verdacht wordt van het doden van hun zoon en broer. Mede omdat het gaat om een strafproces waarin hij als verdachte terechtstaat voor dit levensdelict, achten zij zijn aanwezigheid bij deze eerste zitting noodzakelijk." De rechtbank moet nog over het verzoek beslissen, zegt een woordvoerster.
Op 16 april werd de tweelingbroer van Stien den Hollander, zoals de zangeres echt heet, zwaargewond gevonden op het dak van een garage onderaan een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam. Op 19 juni overleed hij aan zijn verwondingen.
Vorig artikel

VS trekken visum in van Braziliaanse minister

Volgend artikel

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

POPULAIR NIEUWS

ANP-532249114

Laatste peilingen: VVD stort in, maar pas op voor JA21

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

'Noodkabinet moet land gaan regeren'

246127038_l

Zo herken je hoogbegaafdheid – meer dan alleen slim zijn

ANP-534128190

Hoe je ogen bewegen, zegt iets over je geheugen

ANP-530481469

11 subtiele signalen dat je met de jaren een sterker persoon bent geworden

72773526_l

Van de hitte worden we sneller ouder