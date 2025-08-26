ECONOMIE
VS trekken visum in van Braziliaanse minister

door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 18:01
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Braziliaanse minister Ricardo Lewandowski kan voorlopig niet meer afreizen naar de Verenigde Staten. Washington heeft zijn visum ingetrokken, verkondigde de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva.
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet bevestigd dat Lewandowski niet welkom is. Lula heeft ook niet gezegd waarom dat zo zou zijn, maar noemt de Amerikaanse maatregel wel "onverantwoordelijk".
De relatie tussen Brazilië en de VS is de afgelopen maanden sowieso al bekoeld. De Amerikaanse president Donald Trump bemoeit zich regelmatig met de rechtszaken tegen oud-president Jair Bolsonaro en spreekt van een "heksenjacht". Hij legde al sancties op aan de opperrechter die de zaak tegen Bolsonaro behandelt en vorige maand kwam hij met importheffingen van 50 procent op veel Braziliaanse goederen.
Bolsonaro is een uitgesproken aanhanger van Trump en vergelijkt zijn rechtszaken vaak met de zaken die tegen Trump werden aangespannen.
