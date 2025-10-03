Guillaume is officieel nieuwe groothertog van Luxemburg

LUXEMBURG-STAD (ANP) - Luxemburg heeft een nieuwe groothertog. De 43-jarige Guillaume werd vrijdag in de Kamer van Afgevaardigden in Luxemburg-Stad geïnstalleerd. Hij legde de eed af in het bijzijn van zijn familie, politici en andere hoogwaardigheidsbekleders.

Vlak voor de eedaflegging gaven achtereenvolgens premier Luc Frieden en Kamervoorzitter Claude Wiseler een toespraak. Wiseler, die de ceremonie ook leidde, verklaarde namens de Kamer dat hij volledig vertrouwen in de nieuwe groothertog heeft. "Net zoals wij uw vader vertrouwden."

Frieden sprak woorden van gelijke strekking. Hij stelde dat de rol van staatshoofd "een grote verantwoordelijkheid" is. "Het vereist inzet, moed en hart", zei de premier.

Eerder vrijdag deed Guillaumes vader Henri afstand van de troon. In het paleis tekende hij de abdicatieverklaring. Omdat de installatie van zijn zoon een uur later plaatsvond, had Luxemburg de facto korte tijd geen staatshoofd. Henri (70) was sinds oktober 2000 groothertog van Luxemburg.