ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Guillaume is officieel nieuwe groothertog van Luxemburg

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 12:05
anp031025113 1
LUXEMBURG-STAD (ANP) - Luxemburg heeft een nieuwe groothertog. De 43-jarige Guillaume werd vrijdag in de Kamer van Afgevaardigden in Luxemburg-Stad geïnstalleerd. Hij legde de eed af in het bijzijn van zijn familie, politici en andere hoogwaardigheidsbekleders.
Vlak voor de eedaflegging gaven achtereenvolgens premier Luc Frieden en Kamervoorzitter Claude Wiseler een toespraak. Wiseler, die de ceremonie ook leidde, verklaarde namens de Kamer dat hij volledig vertrouwen in de nieuwe groothertog heeft. "Net zoals wij uw vader vertrouwden."
Frieden sprak woorden van gelijke strekking. Hij stelde dat de rol van staatshoofd "een grote verantwoordelijkheid" is. "Het vereist inzet, moed en hart", zei de premier.
Eerder vrijdag deed Guillaumes vader Henri afstand van de troon. In het paleis tekende hij de abdicatieverklaring. Omdat de installatie van zijn zoon een uur later plaatsvond, had Luxemburg de facto korte tijd geen staatshoofd. Henri (70) was sinds oktober 2000 groothertog van Luxemburg.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-10-02 om 14.42.49

Hilarische anti-Trumpvideo’s: 5 virale AI-parodieën die YouTube veroveren

7202901_m

Dit pianoprobleem is na meer dan een eeuw eindelijk opgelost en je kan er beter door leren spelen

shutterstock_2593288809

Er is bijna geen relatie zo ingewikkeld als die tussen moeder en dochter

kind

Jongetje opgesloten in hondenhok: Vlaardings pleeggezin opnieuw in opspraak na gruwelijke mishandelingen

6003197_m

Deze microbe moest al 2 miljard jaar lang uitgestorven zijn, maar weigert het loodje te leggen

ANP-537452980

Unieke beelden: Pool beklimt Mount Everest en skiet naar beneden zonder extra zuurstof

Loading