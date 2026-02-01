ECONOMIE
Advocaat: vrouw ontmoette ex-prins Andrew in Royal Lodge in 2010

Samenleving
door anp
zondag, 01 februari 2026 om 10:10
anp010226043 1
LONDEN (ANP) - Een vrouw claimt dat ze door Jeffrey Epstein naar het VK is gestuurd voor een ontmoeting met ex-prins Andrew Mountbatten-Windsor. De ontmoeting zou hebben plaatsgevonden in 2010 in het huis van Mountbatten-Windsor, de Royal Lodge, maakte haar advocaat bekend aan BBC News. De vrouw was destijds in de twintig.
De vrouw zou de nacht hebben doorgebracht met de broer van koning Charles, waarna ze een rondleiding door Buckingham Palace zou hebben gekregen. Het is de eerste keer dat een vermeend slachtoffer van Epstein claimt dat een seksuele afspraak heeft plaatsgevonden in een koninklijke residentie.
In documenten die de Amerikaanse overheid heeft vrijgegeven over Epstein blijkt dat Andrew en Epstein in 2010 berichten uitwisselden om elkaar te ontmoeten op Buckingham Palace. Epstein sprak ook over een Russische vrouw van 26, met wie Andrew graag zou willen dineren. Daarnaast doken foto's van Andrew op, waarop hij geknield over een vrouw buigt, die op haar rug op de grond ligt.
