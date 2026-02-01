ECONOMIE
Indonesië staat omstreden AI-chatbot Grok weer toe

Economie
door anp
zondag, 01 februari 2026 om 10:09
JAKARTA (ANP/BLOOMBERG) - Indonesië staat de in opspraak geraakte chatbot Grok weer toe nadat het bedrijf van eigenaar Elon Musk heeft gezegd maatregelen te nemen om misbruik van de dienst tegen te gaan. Eerder werd de chatbot, die AI-naaktbeelden van vrouwen en kinderen genereert, verboden in Indonesië.
De Indonesische overheid liet zondag weten de chatbot in de gaten te houden op nieuwe overtredingen, bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content of het schenden van kinderbescherming.
De chatbot kwam in opspraak omdat deze per uur duizenden afbeeldingen maakte van mensen die zonder hun toestemming werden ontkleed en verspreid via X. Daarbij gaat het met name om afbeeldingen van vrouwen, maar ook kinderen werden door de chatbot ontkleed en geseksualiseerd.
Grok kreeg hierdoor wereldwijd kritiek. Vorige week kondigde de Europese Commissie een onderzoek aan naar socialmediaplatform X en Grok.
