Nederland krijgt vijfde Patriot-luchtverdedigingsbatterij

VREDEPEEL (ANP) - Nederland krijgt een extra Patriot-luchtverdedigingsbatterij. Kopers verdringen zich voor het schaarse Amerikaanse systeem en een bestelling duurt al gauw een jaar of acht, maar Nederland heeft voorrang gekregen.

Staatssecretaris Derk Boswijk (Defensie) ondertekende de koop met fabrikant Raytheon dinsdag op de Brabantse kazerne waar de luchtverdediging is gelegerd. Nederland gaf na de Russische invasie een Patriot-systeem aan Oekraïne en leverde later ook nog onderdelen. Van de resterende drie batterijen staan er twee in Polen om een cruciaal overslagpunt voor de hulp aan Oekraïne te beschermen.

Nederland werkt al veertig jaar met de felbegeerde Patriots, volgens commandant Olav Spanjer nog altijd "de kampioen" in het neerhalen van de snelste vijandelijke raketten. Doordat de eerder gedane bestelling van een vierde systeem kon worden uitgebreid, hoeft Nederland niet in de wachtrij aan te sluiten en heeft het er straks vijf. Een Patriot-systeem kost een klein miljard euro.

'Gunfactor'

Dat Nederland eerder aan de beurt komt dan andere gegadigden, dankt Boswijk mede aan een "gunfactor" - zelfs in de harde wereld van de defensie-industrie. Het telt volgens hem dat Nederland ooit als eerste na de VS al Patriots aanschafte en Raytheon veel opsteekt van de Nederlandse ervaringen. En dat Nederland inmiddels vooroploopt om zich snel te herbewapenen en Oekraïne te helpen. Hij heeft "totaal geen schuldgevoel" dat Nederland voordringt.

De nieuwe koop houdt Nederland wel afhankelijk van Amerikaans materieel, erkent Boswijk. Terwijl Europa liever zelf zijn wapentuig maakt. We kunnen gewoon nog niet zonder Patriots, verzucht de staatssecretaris. Maar tegelijkertijd moet Europa wel blijven werken aan eigen alternatieven.