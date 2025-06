Veel sterren bij bruiloft Amazon-baas Jeff Bezos

VENETIË (ANP) - Jeff Bezos, oprichter van Amazon, is vrijdagavond in Italië getrouwd met Lauren Sánchez. Het stel gaf elkaar het jawoord op het eiland San Giorgio Maggiore, onder toeziend oog van sterren als Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Bill Gates, Barbra Streisand, de Kardashians, Ivanka Trump en koningin Rania van Jordanië.

Het paar viert zijn bruiloft in Venetië met een driedaags huwelijksweekend. Naar verluidt kost het huwelijk tussen de 40 en 48 miljoen euro. Bezos (61) en Sánchez (55) waren officieel in de Verenigde Staten al getrouwd nadat ze een huwelijkscontract ter waarde van miljoenen dollars hadden getekend.

In Venetië werd in aanloop naar de bruiloft geprotesteerd. Bewoners uitten hun kritiek omdat de stad zou veranderen in een "speeltuin voor de rijken". Bezos maakte onlangs bekend dat hij 3 miljoen euro doneert aan liefdadigheidsdoelen van drie Venetiaanse instellingen.