DEN HAAG (ANP) - Bij de fatale explosie in een bruidswinkel aan de Tarwekamp in Den Haag op 7 december 2024 was geen sprake van moord. Dat betogen de advocaten van de vermeende opdrachtgever van de explosie donderdag. "Cliënt beoogde een afstraffing van zijn ex-vriendin, die hij van vreemdgaan verdacht", zei een van hen. "Maar geen haar op zijn hoofd dacht eraan om haar, laat staan andere mensen, te vermoorden." Zijn advocaten vroegen hiervoor vrijspraak. Bij de explosie kwamen zes mensen om het leven, vijf raakten gewond.

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag een levenslange celstraf tegen Moshtag B. (35). Justitie ziet hem als het "meesterbrein" achter de aanslag. B. heeft zijn aandeel bekend. Hij zou zijn ex-vriendin financieel hebben willen raken door haar bruidsmodewinkel te beschadigen. "Wat beperkt moest blijven tot een vernieling en wraakzuchtige brandstichting, liep uit op een tragedie van nauwelijks te bevatten omvang."

De verdediging van B. wees er bij het begin van hun pleidooi op dat eerwraak niet het motief was van B.