KARLSRUHE (ANP) - In het zuidwesten van Duitsland zijn twee Irakese mannen opgepakt op verdenking van lidmaatschap van een terroristische organisatie, meldt de Generalbundesanwalt. Mostafa Al-R. en Ameer J. werden opgepakt in Heidelberg en Keulen, aldus het federaal parket. Op een zeventiental locaties zijn pand- en huiszoekingen verricht. Die zijn nog gaande.

Al-R en J. richtten volgens Duitsland eind 2025 een nieuwe groepering op, waarbinnen vergevorderde plannen bestonden voor aanslagen bij synagoges in Keulen en een andere, niet nader genoemde Europese stad in maart dit jaar. Die aanslagen werden om onbekende redenen niet uitgevoerd.

Al-R zou volgens het Duitse OM bovendien banden onderhouden met Mohammad Al-Saadi. Die is op zijn beurt weer nauw betrokken bij Harakat Ashab ⁠al-Yamin al-Islamiyya, de pro-Iraanse groepering die onder meer aanslagen claimde op Joodse instellingen in de Londense wijk Golders Green en een synagoge in Rotterdam. Al-Saadi wordt al vervolgd in de Verenigde Staten op verdenking van het voorbereiden van aanslagen.